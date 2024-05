"Riprogrammate il Mondiale per Club o faremo causa". Il sindacato internazionale calciatori minaccia la FIFA

Il Mondiale per Club a 32 squadre, la cui prima edizione si disputerà negli Stati Uniti nel 2025 e vedrà anche Inter e Juventus protagoniste, non sarà semplicissimo da organizzare per la FIFA. Come svelato dal Times infatti, il sindacato internazionale dei calciatori, Fifpro e l'organizzazione World Leagues stanno minacciando azioni legali qualora dovessero proseguire i piani per la disputa del torneo. La richiesta che è stata fatta da parte delle due organizzazioni è che la competizione venga riprogrammata e, al fine che ciò avvenga, hanno inviato una lettera conguinta alla FIFA affermando di aver fatto ricorso a una consulenza legale.

Il nuovo calendario delle partite della FIFA sostengono che stia causando "danni economici" alle leghe domestiche e stia ponendo un "rischio significativo di infortuni" per i giocatori. L'accusa è che la FIFA pensi ai propri interessi commerciali. Nella lettera viene chiesto al Consiglio della FIFA, nel suo incontro a Bangkok la prossima settimana, di riprogrammare la competizione e riaprire le discussioni sul calendario delle partite internazionali.