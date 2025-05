Il Napoli è forte su Kiwior! Il Mattino: servono 35 milioni, ADL ha una corsia preferenziale per due motivi

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela la trattativa per Jakub Kiwior, già in passato vicino agli azzurri:

"Il Napoli è a caccia di un centrale difensivo di spessore ed è tornato prepotentemente all'attacco di Jakub Kiwior (25) dell'Arsenal. Il polacco ha un contratto fino al 2028 con i Gunners, ma sta prendendo in considerazione l'ipotesi di tornare in Italia (ha giocato per due anni nello Spezia). I suoi agenti, gli stessi di Lobotka, hanno ricevuto più di una richiesta dall'Italia (anche il Milan è sulle sue tracce), ma il club di De Laurentiis ha una corsia preferenziale. Sia perché giocherà il prossimo anno la Champions, sia perché in passato aveva già mostrato interesse per il giocatore (189 centimetri di stazza, sinistro naturale), ma Spalletti congelò il suo arrivo all'ombra del Vesuvio. A quel punto il suo management - attraverso i buoni uffici di una società di intermediazione - chiuse l'operazione con l'Arsenal. Jakub, tuttavia, ha fatto fatica in Premier e soltanto negli ultimi tempi è riuscito a trovare spazio con i Gunners complice l'infortunio di Magalhaes. Il Napoli ci aveva fatto un pensierino anche a gennaio, ma l'Arsenal rifiutò l'ipotesi del prestito ed oggi chiede circa 35 milioni di euro per il suo cartellino. Si tratta".