Relevo - Calzona-Napoli, contratto di soli 4 mesi: per tenerselo ADL dovrà trattare con la Slovacchia

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, scrive sul proprio profilo X:

"Il contratto che lega Francesco Calzona al Napoli è di soli quattro mesi. Il poco tempo a disposizione per definire la trattativa Napoli-Slovacchia [chiusa a 24h dalla sfida di Champions contro il Barça] non ha permesso di studiare eventuali clausole di rinnovo automatico e/o di rescissione all’interno dell’accordo. Se De Laurentiis vorrà provare a trattenere Calzona sulla panchina del Napoli dovrà sedersi nuovamente con la Federazione slovacca e negoziare. Francesco Calzona ha un contratto con la Slovacchia fino a dicembre 2025 con opzione per altri 6 mesi in caso di qualificazione ai prossimi Mondiali".