Ultime calcio Napoli - Scrive su Twitter il giornalista Rai Enrico Varriale dopo la vittoria del Napoli contro la Sampdoria:

"Terza vittoria consecutiva e 3 punti d'oro per il Napoli che vince una gara intensa in cui mostra qualità e voglia di soffrire contro una Sampdoria mai doma, rimessa in partita da un grande Quagliarella. Primi gol in A per Elmas e Demme.Vergognosi i cori razzisti di Marassi".