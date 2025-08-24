"Ripaga la fiducia di Conte, un fratello maggiore per i compagni". Esperienza Juan Jesus, voti e pagelle

Rassegna Stampa  
Ripaga la fiducia di Conte, un fratello maggiore per i compagni. Esperienza Juan Jesus, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del difensore del Napoli Juan Jesus in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 6 Gli basta vigilare alle spalle dei compagni, come fanno i fratelli maggiori quando quelli più piccoli giocano in cortile. Gli attaccanti non lo disturbano. C’è anche la sua esperienza nel pomeriggio sereno al Mapei.

Corriere dello Sport 6 Prezioso e sempre attento, aiuta Olivera su Berardi e, con Rrahmani, annulla Pinamonti. 

Tuttosport 5.5 Il meno in palla della difesa azzurra, qualche sbavatura che non viene enfatizzata dagli attaccanti emiliani. Vicino al gol in apertura. 

Repubblica 6.5 Si fa trovare di nuovo pronto e ripaga la fiducia di Conte.

Il Mattino 6 Supporta bene Lobotka in fase di impostazione, va bene a prendere Pinamonti quando Rrahmani esce sul versante di destra della difesa.

Corriere della Sera 6,5

