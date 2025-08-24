Beukema incredulo: " Tifosi napoletani? Pronti a dare la vita per un autografo. C'è una scena che mi ha colpito a Castel di Sangro"

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di De Telegraaf, Sam Beukema racconta un episodio che l'ha colpito molto dall'arrivo in maglia azzurra:

"Dove negli altri club tutto finisce, qui comincia. Davanti al cancello i tifosi si gettano letteralmente sotto le auto. Sono pronti a dare la vita per un autografo dei loro idoli. Due settimane fa eravamo in ritiro in Abruzzo, amichevole contro il Girona. Al mattino, dieci ore prima della partita, abbiamo fatto solo allenamento atletico, senza toccare il pallone. Eppure lo stadio di Castel di Sangro, a due ore da Napoli, era già pieno. La gente aveva paura di non trovare posto la sera. Devo assolutamente vedere il murale di Maradona e respirare l’atmosfera della città"

