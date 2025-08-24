Napoli Basket, Magro: "Ho chiesto una cosa alla società. Vogliamo fare grandi cose insieme al nostro pubblico"

Alessandro Magro, coach del Napoli Basket, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Stiamo valutando dei nomi, cerchiamo il giocatore migliore possibile per noi. E questo senso devo dirvi che ho chiesto alla società di aspettare qualche giorno. Voglio prima rendermi conto di cosa ci serve davvero come caratteristiche tecniche. La società sta facendo tutto in modo perfetto, organizzazione capillare, e i giocatori sono felici di stare qui, Simms poteva andare a fare le Coppe Europee altrove ma ha deciso di stare con noi. Bolton è un altro giocatore che ritroveremo ai piani alti ma ora sono con noi e assieme a tuti gli altri vogliamo fare grandi cose con l’aiuto del pubblico di Napoli che sarà il nostro sesto giocatore".