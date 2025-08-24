Napoli Basket, Magro: "Ho chiesto una cosa alla società. Vogliamo fare grandi cose insieme al nostro pubblico"

Basket  
Napoli Basket, Magro: Ho chiesto una cosa alla società. Vogliamo fare grandi cose insieme al nostro pubblico

Alessandro Magro, coach del Napoli Basket, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Stiamo valutando dei nomi, cerchiamo il giocatore migliore possibile per noi. E questo senso devo dirvi che ho chiesto alla società di aspettare qualche giorno. Voglio prima rendermi conto di cosa ci serve davvero come caratteristiche tecniche. La società sta facendo tutto in modo perfetto, organizzazione capillare, e i giocatori sono felici di stare qui, Simms poteva andare a fare le Coppe Europee altrove ma ha deciso di stare con noi. Bolton è un altro giocatore che ritroveremo ai piani alti ma ora sono con noi e assieme a tuti gli altri vogliamo fare grandi cose con l’aiuto del pubblico di Napoli che sarà il nostro sesto giocatore".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliariECL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top