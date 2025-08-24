Dietrofront Mertens: "Non so ancora se mi ritirerò dal calcio giocato"

Dries Mertens aveva annunciato l'addio al calcio il mese scorso in occasione dell'ultima gara di Marek Hamsik. Una sorpresa per tutti, anche per lo stesso Marekiaro che non si aspettava che Dries potesse chiudere con il calcio giocato nel suo stesso giorno. A distanza però di qualche tempo, il belga non sembra però essere convinto della decisione come ha dichiarato ai microfoni di Rob Tv: "Se ho smesso di giocare? Non lo so ancora, trovo difficile dirlo. Mi sto godendo un po' di relax con Kat e la mia famiglia in questo momento. Mi piacciono le nuove avventure, potrebbe forse arrivarne un'altra professionalmente. Non lo so ancora se mi ritirerò dal calcio".