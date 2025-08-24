Dietrofront Mertens: "Non so ancora se mi ritirerò dal calcio giocato"

Le Interviste  
Dietrofront Mertens: Non so ancora se mi ritirerò dal calcio giocato

Dries Mertens aveva annunciato l'addio al calcio il mese scorso in occasione dell'ultima gara di Marek Hamsik. Una sorpresa per tutti, anche per lo stesso Marekiaro che non si aspettava che Dries potesse chiudere con il calcio giocato nel suo stesso giorno. A distanza però di qualche tempo, il belga non sembra però essere convinto della decisione come ha dichiarato ai microfoni di Rob Tv: "Se ho smesso di giocare? Non lo so ancora, trovo difficile dirlo. Mi sto godendo un po' di relax con Kat e la mia famiglia in questo momento. Mi piacciono le nuove avventure, potrebbe forse arrivarne un'altra professionalmente. Non lo so ancora se mi ritirerò dal calcio".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliariECL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top