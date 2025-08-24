Ultime notizie SSC Napoli - Kevin De Bruyne ha mostrato perché certi campioni costano tanto e possono fare la differenza a qualsiasi età, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il gol è stato forse l’unico episodio un po’ casuale di una prestazione fatta di recuperi e imbucate, di cambi di gioco e tocchi di suola. E per chi fino a ieri si chiedeva ancora cosa avrebbe potuto dare in più re Kevin al Napoli, eccola la risposta: l’imprevedibilità, la sensazione che dal nulla può sempre accadere qualcosa. Insomma, la magia”