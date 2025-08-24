Napoli Basket, da oggi parte il ritiro pre season: i convocati e le amichevoli in programma

Inizia oggi ufficialmente la preseason del Napoli Basket. La squadra, dopo aver sostenuto nei giorni scorsi, le rituali visite mediche ed i test atletici, partirà in ritiro a Campobasso da oggi fino al 30 Agosto. Sono 15 i giocatori a disposizione di Coach Magro e del suo staff tecnico. Al roster attuale saranno aggregati anche Elhadji Fainke, Mirko Gloria e Jakub Wojciechowski. Questi gli altri convocati: Savion Flagg, Ishmael El-Amin, Ed Croswell, Leonardo Faggian, Stefano Saccoccia, Stefano Gentile, Aamir Simms, Guglielmo Caruso, Rasir Bolton, Manuel Esposito, James Forchetta e Lasha Kundadze.

La squadra sosterrà la prima amichevole contro Avellino al Pala Del Mauro, sabato 30 Agosto alle ore 18:00. Questo il calendario della preseason: 6-7 Settembre: Trofeo Carlo Lovari - vs Partizan Belgrado 13 Settembre: vs Verona 20 Settembre: vs JL Bourg en Bresse 26 Settembre: vs Girona