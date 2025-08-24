Condò: "Voglio segnalare una cosa sulla partita del Napoli di ieri"

Sassuolo-Napoli 0-2, all'indomani del match vinto dagli azzurri in trasferta al Mapei Stadium, ecco il commento del giornalista Paolo Condò sul Corriere della Sera:

Da segnalare il fatto che malgrado una gara giocata quasi interamente nella metà campo avversaria, il Napoli abbia trascorso 90’ in totale sicurezza. Conte sta lavorando su un 4-1-4-1 in cui Anguissa recupera i palloni che Lobotka raffina e i due uomini venuti da Manchester trasformano in palle-gol. Sempre prezioso Politano, rivedibile Lucca che però sa dialogare, tutto da capire il peso di attaccanti esterni (Lang e Neres) che lo spostamento di McTominay sulla fascia al momento rende marginali. Ma con (almeno) 10 gare in più rispetto all’anno scorso, è facile che questi rebus si risolvano da soli.