Marocchino non ha dubbi: "McTominay mi ricorda Marco Tardelli! Vi spiego perché"

Dopo la vittoria del Napoli a Sassuolo, durante la trasmissione “il Sabato al 90’” su Rai 2, ha detto la sua sulla gara degli uomini di Conte anche Domenico Marocchino. Di seguito le sue dichiarazioni: “I centrocampisti del Napoli sono giocatori molto intelligenti. Parliamo di calciatori razionali, precisi ed estrosi. Quando metti in pratica queste cose sei sicuramente forte. McTominay è quello che mi ricorda di più Marco Tardelli. È un giocatore che entra a fari spenti in area, non lo vedi e quando lo vedi è già pericoloso. In comune hanno soprattutto la cattiveria e l’acrobazia”.