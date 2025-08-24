"Si sbatte per fare il Lukaku, sbaglia un gol facile". Lucca da sgrezzare, voti e pagelle

Rassegna Stampa  
Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione dell’attaccante del Napoli Lorenzo Lucca in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 5 Si sbatte per fare il Lukaku, spalle alla porta, legando il gioco. Ma non serve, non si mette nelle condizioni di fare gol e di farsi trovare in profondità. Quando ha la palla incrocia secca il tap-in. Poco brillante.

Corriere dello Sport 6 Si muove tanto e spesso si abbassa per giocare palla. Buone trame con i compagni, tanto sacrificio e fisicità. Subisce falli che danno respiro alla squadra. Ma sbaglia anche un gol facile. 

Tuttosport 5.5 Per un’ora non si vede praticamente mai, fa a sportellate ma senza trovare fortuna e si prede troppi rischi con falli evitabili.

Repubblica 6.5 Mostra personalità e se la cava da apripista al posto di Lukaku

Il Mattino 6 Si muove tantissimo e mette in difficoltà i centrali del Sassuolo, anche soprattutto nella circostanza del vantaggio azzurro, con la ricerca della profondità che schiaccia Muharemovic e Romagna, lasciando lo spazio a McTominay di colpire. A tratti nel vivo della manovra del Napoli ma poco reattivo sotto porta al 54' (36'st Lang sv Si piazza assai largo sulla sinistra).

Corriere della Sera 6

