"Si sbatte per fare il Lukaku, sbaglia un gol facile". Lucca da sgrezzare, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione dell’attaccante del Napoli Lorenzo Lucca in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
Gazzetta dello Sport 5 Si sbatte per fare il Lukaku, spalle alla porta, legando il gioco. Ma non serve, non si mette nelle condizioni di fare gol e di farsi trovare in profondità. Quando ha la palla incrocia secca il tap-in. Poco brillante.
Corriere dello Sport 6 Si muove tanto e spesso si abbassa per giocare palla. Buone trame con i compagni, tanto sacrificio e fisicità. Subisce falli che danno respiro alla squadra. Ma sbaglia anche un gol facile.
Tuttosport 5.5 Per un’ora non si vede praticamente mai, fa a sportellate ma senza trovare fortuna e si prede troppi rischi con falli evitabili.
Repubblica 6.5 Mostra personalità e se la cava da apripista al posto di Lukaku
Il Mattino 6 Si muove tantissimo e mette in difficoltà i centrali del Sassuolo, anche soprattutto nella circostanza del vantaggio azzurro, con la ricerca della profondità che schiaccia Muharemovic e Romagna, lasciando lo spazio a McTominay di colpire. A tratti nel vivo della manovra del Napoli ma poco reattivo sotto porta al 54' (36'st Lang sv Si piazza assai largo sulla sinistra).
Corriere della Sera 6