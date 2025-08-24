"Corre e marca per quattro, tatticamente intelligentissimo". Anguissa promosso, voti e pagelle

Rassegna Stampa  
Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del centrocampista del Napoli Frank Anguissa in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 6,5 Collabora all’occupazione del centrocampo, lotta, anche se non morde come lo scorso anno. Si muove in maniera diligente. Perde una palla in ripresa che libera Berardi. Ma è uno che non può mancare.

Corriere dello Sport 6,5 Di fisico, tecnica e mestiere, gioca a testa alta, resta spesso basso in palleggio con Lobo, è ovunque e non perde mai un contrasto. 

Tuttosport 6.5 Non trova la via del gol, ma il suo lo fa alla grande. Giocatore tatticamente intelligentissimo, mezzi fisici importanti e dunque ancora in rodaggio. 

Repubblica 7 Corre e marca per quattro, facendosi perdonare il pallone regalato a Berardi.

Il Mattino 7,5 La sua posizione determina anche la prima impostazione del Napoli, con uno sviluppo a uno o due play. Accompagna tanto sulla destra, leggendo i movimenti di De Bruyne per creare superiorità.

Corriere della Sera 7

