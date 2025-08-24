"Limita le sgroppate, davanti ha McFratm". Olivera se la cava, voti e pagelle

Limita le sgroppate, davanti ha McFratm. Olivera se la cava, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del terzino del Napoli Mathias Olivera in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 6 Sentinella sulle zolle di Berardi, il più temuto, ma le pulsazioni non gli girano addosso mai. Comunque, dato giocano in inferiorità, preferisce limitare le sgropate. Tanto, davanti a lui c’è McFratm.

Corriere dello Sport 6,5 Attento sul pericolo numero uno del Sassuolo. Bracca a uomo Berardi costretto quasi sempre a scaricare palla subito. 

Tuttosport 6 Berardi lo punta, lui se la cava anche con un pizzico di mestiere a volte. Meno pimpante in fase offensiva. 

Repubblica 6 Presidia la sua zona di competenza e privilegia sempre il pragmatismo.

Il Mattino 6 Argina bene Berardi, inseguendolo ovunque e con Walukiewicz che resta più basso e gli consente anche di avere un baricentro importante per il supporto all'azione offensiva (44'sv Spinazzola sv).

Corriere della Sera 6,5

