"L’intesa con Politano è uno dei tesori di Conte, si proteggono da amici". Di Lorenzo cuore di capitano, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
Gazzetta dello Sport 6,5 L’intesa con Politano è uno dei tesori di Conte. Si scambiano la fascia da buoni amici, si proteggono a vicenda. Sempre più sicura la dialettica del terzino tra spinta e accentramento per costruire.
Corriere dello Sport 6 Alla 250ª presenza in Serie A. Riparte dai soliti compiti, esterno che si accentra spesso. Gioca tanti palloni dentro al campo e accompagna sempre la manovra.
Tuttosport 6 Sta attento a non far tracimare Laurientè, spinge quando serve.
Repubblica 6.5 In netta crescita rispetto alle amichevoli estive: difende e riparte.
Il Mattino 6,5 Laurienté non è un cliente facile, nei primi minuti tende a stare un po' più basso. Cresce la sua partita col passare dei minuti e l'asse di destra, come dimostra l'assist di Politano, resta ancora quello fondamentale per la costruzione del gioco del Napoli.
Corriere della Sera 6,5