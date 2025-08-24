"L’intesa con Politano è uno dei tesori di Conte, si proteggono da amici". Di Lorenzo cuore di capitano, voti e pagelle

Rassegna Stampa  
L’intesa con Politano è uno dei tesori di Conte, si proteggono da amici. Di Lorenzo cuore di capitano, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 6,5 L’intesa con Politano è uno dei tesori di Conte. Si scambiano la fascia da buoni amici, si proteggono a vicenda. Sempre più sicura la dialettica del terzino tra spinta e accentramento per costruire.

Corriere dello Sport 6 Alla 250ª presenza in Serie A. Riparte dai soliti compiti, esterno che si accentra spesso. Gioca tanti palloni dentro al campo e accompagna sempre la manovra. 

Tuttosport 6 Sta attento a non far tracimare Laurientè, spinge quando serve. 

Repubblica 6.5 In netta crescita rispetto alle amichevoli estive: difende e riparte.

Il Mattino 6,5 Laurienté non è un cliente facile, nei primi minuti tende a stare un po' più basso. Cresce la sua partita col passare dei minuti e l'asse di destra, come dimostra l'assist di Politano, resta ancora quello fondamentale per la costruzione del gioco del Napoli.

Corriere della Sera 6,5

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo GenoaGenoaCL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecceEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo AtalantaAtalantaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo MilanMilanR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top