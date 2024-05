Osimhen e Zielinski ci saranno in Napoli-Lecce? Novità dal report da Castel Volturno!

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale.

Recupero Osimhen e Zielinski: le ultime

Ma come stanno Osimhen e Zielinski? Entrambi vorrebbero essere in campo, almeno a gara in corso, in Napoli-Lecce per "l'ultimo saluto" ai tifosi allo stadio Maradona. La speranza è che possano recuperare per domenica e lavorano a parte per recuperare dall'infortunio. Lo si legge dal report dell'allenamento odierno a Castel Volturno, con la nota della SSC Napoli:

"Mario Rui, Rrahmani e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo".