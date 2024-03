Napoli Torino 1-1, gol di Kvaratskhelia e Sanabria, gli azzurri non vanno oltre il pareggio e forse sprecano l'ultima possibilità di rimettersi in carreggiata per un posto in UEFA Champions League. Adesso servono 9 vittorie su 10 e l'impresa sembra davvero impossibile.

Questa la reazione dei tifosi napoletani allo stadio Diego Armando Maradona, intervistati da Vincenzo Credendino per CalcioNapoli24 nel post-partita di Napoli Torino 1-1. Guarda il video.