Delirio azzurro a Capodichino, i tifosi accolgono il Napoli al ritorno in città: assalto d'affetto ai taxi dei giocatori | VIDEO CN24

Notizie Napoli - Il Napoli vince contro il Lecce per 1-0 e vola a +3 sull’Inter! A tre giornate dalla fine della Serie A 2024-2025 gli azzurri di Conte sono primi in classifica e basteranno 2 vittorie e 1 pareggio per conquistare lo Scudetto aritmeticamente. L'Inter ha infatti vinto 1-0 contro il Verona ed è tornato a -3.

Gli azzurri non sono riusciti a seguire la sfida coi nerazzurri però, visto che alle 22:25 sono partiti da Brindisi con un volo charter e stanno atterrando in questi minuti a Capodichino. C'è già una gran folla di tifosi ad attendere la squadra di Conte che è in arrivo in città. Clicca su play e sufoto allegate per vedere le immagini:



Il Napoli alle 23:14 è atterrato all'aeroporto di Capodichino!



Alle ore 23:30 gli azzurri hanno iniziato a lasciare l'aeroporto, ognugno a bordo di un taxi. Grande entusiasmo e delirio attorno alle vetture da parte dei tifosi azzurri presenti.