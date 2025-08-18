Gazzetta - Lukaku rischia di saltare anche la Champions League: oggi l'esito dell'ecografia

Napoli - Le ultime notizie sull'infortunio di Lukaku che rischia di stare fuori più tempo del previsto come cofermato anche dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Sbilanciarsi, in situazioni del genere, non è per niente cosa buona e giusta e dopo una domenica di accertamenti vari, l'ecografia odierna spingerà ad emettere il comunicato della società. La paura è che il «risentimento» sia profondo e quindi sia altro, che possano essere necessari un paio di mesi per riavere il centravanti in condizioni per affrontare le insidie di campionato e Champions League che tutte assieme il Napoli si ritroverà in calendario: banalmente, Reggio Emilia, e dunque il debutto con il Sassuolo, va già depennato dalla lista degli appuntamenti; e pure la partita con il Cagliari non può essere ritenuto un impegno. Ma gli interrogativi sono parecchi e sarà per scaramanzia e pure per buon senso che si è lasciata trascorrere un'altra notte, prima di tornare alla clinica - a Pineta Grande - e confrontarsi con la verità,