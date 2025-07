"McFratm", la maglia speciale di McTominay spunta nello store SSC Napoli a Dimaro! | VIDEO CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi stiamo raccontando in diretta video su Youtube il dodicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Ma questa mattina una novità curiosa è apparsa anche nello store ufficiale della SSC Napoli, al Summer Village di Carciato. Perché in store è stata messa in vendita la maglia personalizzata con il numero 8 di McTominay, ma con "McFratm" come personalizzazione sulla maglia away bianca! Ecco il video di CN24: