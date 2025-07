Ritiro Napoli a Dimaro, Il Mattino: si lavora al prolungamento fino al 2028, ok da De Laurentiis!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela la trattativa in corso per il prolungamento di contratto con Dimaro-Folgarida, per la prima metà di ritiro estivo degli azzurri:

"Tra due giorni il Napoli lascerà Dimaro, domani c'è la seconda amichevole con il Catanzaro: in queste ore, gli organizzatori del Trentino Marketing hanno iniziato già a gettare la basi per prolungare il ritiro in Val Di Sole oltre il 2026. De Laurentiis e i suoi dirigenti hanno dato disponibilità ad allungare il contratto di almeno altri due anni. D'altronde, non c'è alcuna intenzione da parte del club di accettare le offerte che arrivano dall'estero per gare amichevoli internazionali in questo periodo dell'anno".