Fontana: "Avete notato questo dettaglio durante la conferenza di De Bruyne?"

Ultimissime Calcio Napoli - Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Bergomi dice che il Napoli è favorito per lo scudetto? Non sta gufando, il Napoli parte da una base molto solida. Credo che la base dello scorso anno sia importante per la prossia stagione. Questo ti porta ad essere sulla griglia di partenza davanti a tutti. E' chiaro che gli altri faranno di tutto per ostacolare il Napoli. E' fondamentale che ci sia una rosa ampia, ma che deve essere ampia nella qualità. Mi aspetto un colpo finale sugli esterni. Anche in porta si cerca un portiere che abbia già un'esperienza, delle abilità e una conoscenza funzionali al gioco del Napoli. Voi sapete meglio di me che gli allenatori studiano tanto e il fatto che il Napoli va forte su Milinkovic-Savic è perché va ad alternare le parti di gioco.

Ha dimostrato già di essere un buon portiere. Il Napoli studia tutto e il contrario di tutto: non si può avere una forma, bisogna capire come gestire i vari momenti di gioco. Questi giocatori, credo, non sono difficili da gestire. Tutti sanno che nessuno ha il posto assicurato. Il resto lo fanno anche le 5 sostituzioni. Credo non sia di grandissima difficoltà gestire. Conte non è uno morbido dal punto di vista caratteriale: i giocatori sono mentalizzati per questo tipo di percorso. Che soluzioni può offrire un centrocampo che ha McTominay-De Bruyne? Ci sono tante soluzioni ed è questa la grande capacità di questi ragazzi che ti permettono di variare sugli esterni, ad esempio con un 4-2-3-1 spostando McTominay sulla sinistra o da mezz'ala.

Dipende sempre dalla gara che vuoi fare: se vuoi fare una partita di possesso, devi mettere in campo giocatori che hanno una certa confidenza nella gestione della palla. De Bruyne può agire da sottopunta, insomma loro ti danno tante soluzioni. Durante la presentazione De Bruyne, parlando del ruolo che prediligeva all'interno della squadra, ha parlato dello spazio. Sono giocatori così capaci e cognitivi dal punto di vista tecnico che la soluzione te la trova lui. Credo che il problema minore adesso è quale modulo scegliere".