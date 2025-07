Grealish-Napoli? Il Mattino svela: sms a De Bruyne, sussurri dicono che...

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta dell'idea Grealish in azzurro:

"C'è un'altra suggestione che porta il nome di Jack Grealish ed è legata al fatto che da giorni si allena in Costiera Amalfitana: ecco, il ragazzo irlandese che nel 2019 decise di giocare con l'Inghilterra e fu costretto a scusarsi per alcuni tweet di supporto all'Ira scritti sei anni prima vuole lasciare il City perché con Guardiola, pare, non esserci più la stima di prima e ha inviato qualche messaggio a De Bruyne. Ma anche questa è operazione da Premier: ha altri due anni di contratto sempre con stipendio da circa 20 milioni. Ma i sussurri ci sono".