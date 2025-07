Altamura: "Serve un vice Anguissa, bisogna prendere un giocatore fisico"

Marcello Altamura , giornalista di Cronache di Napoli, ha parlato così a Radio Napoli Centrale:

"Il mercato del Napoli, ovviamente, è decisamente importante. Anche se è da completare: manca l'esterno d'attacco a sinistra, dove Conte vuole fortemente Ndoye. Manca anche un vice Di Lorenzo, che dovrebbe essere Juanlu Sanchez. Milinkovic-Savic sta arrivando. Poi, secondo me, manca assolutamente un vice Anguissa. Quest'ultimo è determinante per Conte, come dimostrano i 68 minuti giocatori con l'Arezzo. Anguissa, tra l'altro, andrà in Coppa d'Africa. Miretti? Andrebbe bene per completare il reparto, ma ci vuole un giocatore più fisico. Il Napoli ha un centrocampo di grande qualità, ma ci vuole anche l'equilibrio. Conte vuole solo Ndoye, visto che quest'ultimo è il classico giocatore che migliora tantissimo con Conte. Il Bologna, però, vuole far scatenare l'asta con il Nottingham Forest. Il Napoli non lo mollerà, la volontà del giocatore sarà decisiva. De Bruyne, come ha detto lui stesso, ha bisogno di qualche settimana per tornare in forma. Poi, sinceramente, non si può discutere la sua qualità tecnica. Prospetti? Lo stesso Conte ha detto che la volontà è quella di prendere giocatori pronti, ma che devono fare l'ultimo passo”.