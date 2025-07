CorSport su Marianucci: è un giovane leone! Con l'Arezzo ha fatto ciò che Conte vuole

Calciomercato SSC Napoli - Il giovane leone, scrive il Corriere dello Sport, è Luca Marianucci, un ragazzo di 21 anni compiuti mercoledì che sa sognare e riconosce il valore di un sogno realizzato con merito.

"Marianucci ha i capelli ricci come Di Lorenzo e come lui è un toscano: per la fierezza negli occhi, l'umiltà e i modi gentili ma decisi lo ricorda un po'. Simili i percorsi: dalla lotta per non retrocedere con l'Empoli alla Champions con il Napoli. Marianucci ha giocato con l'Arezzo come se in ballo ci fosse una coppa. Conte vuole esattamente questo"