Calciomercato Napoli - Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Luca Cilli è intervenuto in diretta su Sky Sport 24 per dare le ultime notizie sul Napoli:

"Notizia dell'ultimo minuto, il Napoli sta spingendo per chiudere Miretti a centrocampo. Operazione tra i 10 e i 12 milioni di euro, per il giocatore pronti 4 anni di contratto da 1,5 milioni di euro a stagione. Il Napoli in queste prossime ore sta valutando se chiudere per un'operazione a titolo definitivo o in prestito con obbligo".