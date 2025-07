Il Mattino - Conte sogna Chiesa! È il piano B se non arriva Ndoye al Napoli: formula e stipendio

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta dell'interesse di Conte per Federico Chiesa:

"Dopo De Bruyne ovvio che mezza Inghilterra guardi all'Italia. Ma il colpo Premier che sogna Conte è anche un altro: Federico Chiesa. Ed è l'unico tassello per cui il tecnico azzurro è disposto ad aspettare il gong del mercato. Quando il Liverpool potrebbe dare il via libera al prestito, magari dando una mano anche nello stipendio. C'è in questa trattativa il fattore Atalanta, che potrebbe riportare in Italia Chiesa pagando 12 milioni il cartellino. Restano tutti nomi da piano B. Perché De Laurentiis farà di tutto per prendere Ndoye".