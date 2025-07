Da Bologna: "Apertura dei rossoblù per Ndoye al Napoli"

Gianmarco Marchini, giornalista de Il Resto del Carlino, ha parlato così a Radio Napoli Centrale:

"Ndoye? La volontà del giocatore avrà un ruolo ma, allo stato attuale delle cose, non ha una priorità. Lui tiene aperti vari scenari: sia prolungare con il Bologna che andare al Napoli o al Nottingham Forest. La sua situazione balla sull'offerta che il Bologna terrà adeguata che, almeno fino a questo momento, non è ancora arrivato Temo che il futuro di Ndoye sia comunque lontano dal Bologna. Il Napoli con il rilancio ha dato sicuramente un segnale al Bologna e questo può riaprire la trattativa. Mentre prima il tutto si è raffreddato. Il Bologna non vorrebbe ragionare di un prestito, ma c'è sicuramente un'apertura".