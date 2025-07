Osimhen-Galatasaray, Il Mattino: cosa sta succedendo in queste ore e cosa manca per l'ufficialità

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino dà gli ultimi aggiornamenti sulla cessione di Victor Osimhen:

"OSIMHEN - Le banche sono al lavoro per valutare gli aspetti finanziari di fidejussioni, lettere di credito e tutto il resto. De Laurentiis ha ottenuto i 75 milioni che chiedeva (40 subito e 35 milioni in due rate), l'inserimento della clausola anti-Juventus (il rischio c'era solo nel caso fosse rimasto Cristiano Giuntoli), la penale di 30 milioni nel caso dovesse il Galatasary cederlo in serie A e infine anche il 10 per cento in caso di rivendita entro il 2027. Un trionfo. Favorito dal fatto che Osi voleva solo il Galatasaray e viceversa. Sia pure in ritardo di un anno, dalle cessioni di Osimhen (75) e Kvaratskhelia (72), DeLa ha incassato quanto preventivato, ovvero 150 milioni".