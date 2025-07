Restyling Stadio Maradona, oggi l'incontro con FIGC e UEFA in Comune: ecco cos'accadrà

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano importanti novità da Il Mattino - nell'edizione oggi in edicola - per quel che riguarda il restyling dello stadio Maradona:

"Appuntamento questa mattina a Palazzo San Giacomo. Gli inviati della Uefa e della Figc analizzeranno le proposte allo studio del Comune per lo stadio Maradona. Due diversi dossier. Uno con il progetto, già finanziato e pronto ad essere realizzato, per la realizzazione del terzo anello. L'altro con la proposta più ampia di ristrutturazione del Maradona, per la quale però servono i finanziamenti. Eduardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e tifosissimo azzurro che sta seguendo l'intera partita dello stadio, spingerà sui punti di forza dell'impianto a partire dall'aspetto dei trasporti. L'obiettivo è convincerli che Napoli non può mancare agli Europei del 2032. Il tutto mentre Gaetano Manfredi dovrà attendere martedì prossimo per avere i poteri straordinari da sub-commissario.

[...] Si tratta di un primo appuntamento esplorativo che i delegati di Uefa e Figc stanno facendo nei vari Comuni per capire quali città sono più avanti per aggiudicarsi i cinque posti a disposizione dell'Italia per candidare i propri impianti sportivi ad ospitare i prossimi europei. Ieri, ad esempio, gli ispettori sono stati a Bari per valutare la proposta presentata dal Comune del capoluogo Pugliese. Michele Uva, direttore esecutivo Uefa e delegato del comitato organizzatore italiano per Euro 2032, e Giovanni Spitalieri, responsabile area progetti innovativi della Figc, hanno incontrato il primo cittadino Vito Leccese".