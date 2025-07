Spalletti: "Dopo il mio addio è venuta fuori la verità: ADL non può vincere da solo. Mi ha fatto un grande dispetto, ho chiesto ai giocatori di..."

Ultimissime Calcio Napoli- Lunga intervista oggi di Luciano Spalletti a La Repubblica. Vi proponiamo alcuni passaggi dove torna sul Napoli.

Intervista a Spalletti: l'ex Ct parla del Napoli e di De Laurentiis

E recentemente, cosa l’ha resa felice?

«Essere stremato da una cosa a cui hai dedicato tutto te stesso. La Nazionale. Il Napoli. I napoletani te lo rendono tangibile il bene che ti vogliono».

Però il Napoli lo ha lasciato lei. Come ha scritto, da quel momento è stato come “bere un bicchiere di olio di ricino al giorno”. Perché?

«Con quel gesto ho contribuito a far riconoscere situazioni che poi sono state chiare un anno dopo, quando De Laurentiis ha capito che per vincere ancora avrebbe avuto bisogno di prendere un grande allenatore, che non dipendeva tutto solo da lui».

Non vi siete lasciati bene con De Laurentiis.

«Il più grande dispetto che ho ricevuto è non averci fatto sfilare per la città sul pullman dopo lo scudetto. Mi mancherà per sempre, ancora di più mi è mancato dopo averli visti sfilare quest’anno. Ho chiesto a dei calciatori di mandarmi il video, per capire almeno che effetto facesse quella folla da lì sopra».