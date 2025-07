Ndoye-Napoli, sì dello svizzero e apertura del Bologna! Il Mattino: si abbassano le cifre, trattativa viva

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta dell'infinita trattativa per Dan Ndoye, sottolineando che tutti gli altri nomi sono alternative all'esterno del Bologna che resta la prima scelta:

"De Laurentiis farà di tutto per prendere Ndoye. I 35 milioni a cui si è spinto il Napoli sono ulteriormente trattabili e il Bologna non sembra voglia alzare un muro per la richiesta da 50 milioni. Insomma, con il sì dello svizzero e l'apertura del club felsineo, ci sono tutte le condizioni per cui Ndoye diventi un calciatore azzurro. Certo, una trattativa che impone pazienza. Ma Ndoye resta pista bella viva. E da tenere costantemente sotto controllo".