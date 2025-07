Oriali ai tifosi: "Voliamo basso! Non so cosa faremo quest'anno, ma di sicuro la squadra ha capito"

Antonio Conte e il suo staff hanno incontrato i tifosi stasera a Dimaro. Oltre al mister, ha preso la parola anche Lele Oriali che si è rivolto alla piazza sotto la pioggia e innanzitutto si è scusato per il ritardo: "Non sapevamo l'orario, c'è stato un disguido e mi dispiace per chi ha preso l'acqua. Credo che il mister abbia spiegato quello che è successo lo scorso anno, non tutti pensavamo sarebbe successo, non avevamo la rosa più forte e competitiva ma è la dimostrazione che si vince se c'è una squadra e l'abbiamo dimostrato. Merito ai ragazzi e allo staff che ringrazio pubblicamente, voliamo bassi dopo aver fatto qualcosa di straordinario. Noi partiamo con tanto entusiasmo, con un profilo molto basso poi vedremo se ci toglieremo soddisfazioni. Io ricordo lo scorso anno, c'è molta fiducia e sono positivo, non saprò cosa faremo ma di sicuro la squadra ha capito, potremo toglierci soddisfazioni e ci vedremo il prossimo anno".