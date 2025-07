De Laurentiis ha lasciato Dimaro! Repubblica: possibile blitz al Comune stamattina, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Questa mattina vi è l'incontro al Comune di Napoli con gli ispettori di UEFA e FIGC per quel che riguarda il restyling dello stadio Maradona. E l'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Lo stadio - Stamattina è previsto il vertice al Maradona con gli ispettori di Uefa e Figc per fare il punto sulla candidatura della città per gli Europei del 2032. Lo stadio di Fuorigrotta deve essere messo a norma con un robusto restyling e i lavori per la riapertura del terzo anello (disposti e finanziati con una delibera dalla Giunta Comunale) rappresentato solo il primo passo di una rincorsa per adesso in salita. Le criticità dell’impianto di Fuorigrotta richiedono infatti interventi a 360 gradi e si tratta di capire chi dovrà garantire i fondi necessari. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sollecitato con una lettera ufficiale il sostegno della Regione Campania. In posizione di attesa il Napoli, che comunque parteciperà all’importante incontro di oggi. Aurelio De Laurentiis è andato via ieri dal ritiro di Dimaro e non è escluso che possa essere presente di persona, anche se la sua posizione è nota: no alla ristrutturazione e priorità alla costruzione di uno stadio nuovo".