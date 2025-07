Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta le ultime news sulle trattative per Juanlu Sanchez e Milinkovic-Savic:

"Dettagli per Milinkovic Savic che è affare in chiusura come quello di Juanlu del Siviglia: prima va trovata la sistemazione a Mazzocchi. C'è il Sassuolo in pole (peraltro sondato Laurienté) e nel caso l'altra squadra della famiglia De Laurentiis, il Bari. Nessun passo avanti per Miretti, la Juventus chiede 14 milioni".