Milinkovic-Savic al Napoli, Vanja attende il via libera per le visite mediche! Il Torino ha già trovato il sostituto

Calciomercato SSC Napoli - Vagnati e Manna, i direttori di Torino e Napoli, sono in costante contatto per tagliare il traguardo anche su Milinkovic-Savic. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Vanja attende le comunicazioni del caso in ritiro: anche ieri si è allenato sul campo insieme ai preparatori. Ha svolto lavoro in palestra, atletico, solo in parte quello con i tecnici. Appena il semaforo indicherà il verde, si dirigerà verso Roma dove farà le visite per il Napoli. Il Toro ha risposto individuando nell’uruguaiano Franco Israel l’erede del serbo"