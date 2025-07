Pavarese a sorpresa: "Occhio a questa squadra, sarà la vera antagonista scudetto"

Ultimissime Calcio Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi Pavarese, dirigente sportivo: - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto, dirigente sportivo:

“Se l’Inter prende Lookman fa piacere, ma il calciatore da solo non sposterà l’asticella dalla parte della squadra nerazzurra. Il Napoli la scorsa stagione ha vinto lo scudetto, ma è stato bravo soprattutto in difesa ed in questo mercato ha rafforzato ancor di più quel reparto. L’Inter invece ha calciatori più vecchi di un anno e non ha fatto interventi di prospettiva. Il Napoli ha aggiunto qualità alla rosa ed è vero che il prossimo anno giocherà almeno 50 partite, ma con maggiore qualità. De Bruyne creerà maggiori possibilità in fase offensiva, credo che in avanti il Napoli sia sereno.

La Roma può essere la vera antagonista per la lotta scudetto, può far fastidio a Napoli e Inter. L’arrivo di Gasperini darà qualcosa in più e poi c’è sempre Ranieri, il Milan potrebbe replicare quanto fatto il Napoli perché ha preso un grande allenatore e non ha le coppe, ma ne dubito.

Osimhen? Non può restare nella rosa del Napoli, credo che la sua cessione sia certa. Va trovata una quadratura con i turchi, ma è giusto che il Napoli si tuteli. Osimhen è uno degli attaccanti più forti al mondo ed è un peccato che si sia creata questa frizione con la proprietà del Napoli e che non faccia parte della rosa per rendere la squadra ancora più forte”.