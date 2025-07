Sterling-Napoli, Il Mattino: stessi intermediari di De Bruyne! Ma Manna valuta l'affare solo con questa formula

Calciomercato SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela le ultime sull'ipotesi Sterling in azzurro:

"Il declino di Raheem Sterling non spaventa il Napoli. Il suo ingaggio sì. Ma da qualche ora i vertici del club hanno iniziato a scambiare una serie di messaggi con gli stessi intermediari che a maggio hanno consentito al ds Manna di volare a Manchester e convincere De Bruyne. Senza dimenticare, però, che resta Ndoye il prescelto (con il Bologna che continua a tenere aperta la trattativa). Ma il Napoli si guarda intorno. [...] Conte sarebbe la sua ultima chiamata per la gloria a 31 anni. L'ultima stagione all'Arsenal, conclusa con un gol in 28 presenze, è stata la conferma di un calo evidente. Motivo per cui il Chelsea lo ha escluso dai convocati della prima fase della stagione ed è pronto a dare una mano anche a chi lo prende per l'ingaggio (ha due anni di contratto a 16,9 milioni di sterline). [...] Il classe 94 è anche nel mirino del Bayer Leverkusen. I Blues valutano il suo cartellino 25 milioni di euro, ma è un'operazione che il Napoli valuta solo con la formula del prestito e con i Blues che diano una mano nell'ingaggio".