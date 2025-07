Gazzetta - Ndoye-Napoli, il piano degli azzurri: si prova il colpo "Lucca bis"

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore il Napoli è tornato a bussare alla porta del Bologna con un rilancio per Dan Ndoye. L'esterno svizzero è il primo obiettivo di Conte, ma gli azzurri non attenderano in eterno.

Ndoye Napoli, cifre e dettagli

Il Napoli spinge per Ndoye ed è pronto a modificare ancora una volta l'offerta per avvicinarsi alle richieste del Bologna. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: