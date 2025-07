CdM conferma CN24: la priorità di Ndoye ora è il Nottingham! Ma Napoli fiducioso perché...

Calciomercato Napoli, spunta la pazza suggestione Raheem Sterling per la fascia ma la priorità come confermato dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola resta Dan Ndoye.

Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Ndoye

Il problema - evidenzia il quotidiano - è che innanzitutto il Napoli ha incassato il ‘no’ del Bologna all’ultima offerta da 40 milioni suddivisa da 9 di prestito, 26 per l’obbligo di riscatto più 5 di bonus. È pronto il rilancio ma c’è anche la volontà del giocatore da smuovere adesso.

Il CdM conferma infatti l’anticipazione di CalcioNapoli24 su Ndoye: la priorità del giocatore è il Nottingham Forest. Soprattutto per un ingaggio da 5 milioni di euro al cospetto dei 3,5 che ha offerto dalla società azzurra.

La SSC Napoli resta però fiduciosa perché il Nottingham ha proposto al Bologna ‘solo’ 26 milioni più 4 di bonus, cifre parecchio lontane dalle richieste degli emiliani.