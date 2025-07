Fabbroni: "Le altre squadre sono indietro al Napoli, solo l'Inter può dire qualcosa"

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a 'Radio NapolI Centrale':

"De Bruyne già critico? Bisogna aspettare, non si può criticare già in questa fase. Mi sembra tutto un po' ardito. Come si fa a dire che il Napoli non ha i campioni? E le tra squadre che hanno? Le altre squadre della Serie A sono indietro, l'unica che può dire qualcosa è l'Inter. Anche dal punto di vista dei come Pio Esposito e Susic. In Italia i giovani vengono sempre considerati dei prospetti, mentre all'esterno non è così. Il Napoli ha speso tanti soldi perché doveva accontentare Conte ad avere gran parte della squadra a Dimaro. Anche altre squadre ti hanno chiesto di più per questa richieste di Conte: è la legge del mercato”.