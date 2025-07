Tuttosport - Milinkovic-Savic al Napoli, gli azzurri pagheranno una cifra più alta della clausola: il motivo

Calciomercato SSC Napoli - Napoli su Milinkovic-Savic, il portiere del Torino è in trattativa serrata con gli azzurri ed è vicinissimo a vestire la maglia dei partenopei.

Ulteriori dettagli e le cifre dell'operazione sono stati svelati dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Sul portiere le due società avevano faticato a giungere all’accordo per una questione economica ma pure legata al pagamento della cifra da corrispondere ai granata. L’offerta finale, quella accettata dal presidente Cairo, è stata di circa 22 milioni, più alta della clausola fissata dai granata (19.5 milioni) per un motivo ben preciso: il pagamento del Napoli per l’acquisto dell’estremo difensore sarà dilazionato. Al contrario il Torino non avrebbe accettato di rateizzare i milioni della clausola, come del resto da contratto".