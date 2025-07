Marina Presello, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sky Sport 24 a proposito del futuro di Dan Ndoye, finito con prepotenza nel mirino di Napoli e Nottingham Forest. Di seguito le sue dichiarazioni direttamente dal ritiro estivo del club rossoblù:

“Ndoye non è ancora in gruppo, ma non si allena più in palestra. Non sta forzando la cessione, ma sta lì alla finestra e guarda".