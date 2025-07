Da Torino: "Ngonge non verrà riscattato dai granata, è già successo una volta"

Elena Rossin, giornalista di Torino Granata, ha parlato così a 'Radio Napoli Centrale':

"Ngonge è arrivato presto per fare le visite mediche con il Toro. Ngonge, sicuramente, farà felice Baroni, visto che non aveva nessuno in quel ruolo. Anche se Baroni, vista la fine del ritiro, avrà poco tempo per allenare Ngonge nei prossimi giorni. Il suo diritto di riscatto è fissato a 17 milioni di euro ma, come è successo già con Elmas, il Torino non riscatta giocatori a questi prezzi. Lui darà tutto per il Torino, ma non credo che sarà riscattato".