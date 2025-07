Alvino: "Sterling sarebbe un valore aggiunto a questo Napoli! Marianucci? Si è presentato con personalità"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli – Speciale Dimaro, trasmissione in onda su Televomero:

“Ho capito che questo è il Napoli delle grandi personalità. Per essere allenati da Conte bisogna averla. Un dato distintivo da non sottovalutare, sia Noa Lang, sia Marianucci hanno mostrato personalità. Quel che chiede Conte in questo momento a De Bruyne è un gioco simile a quello di McTominay, ma noto una piccola differenza, ovvero di essere ancora più propositivo in attacco. È molto interessante, considerando le sue qualità, potrebbe essere un’arma in più per il Napoli. La cosa bella è la creazione di un gruppo con i nuovi che si stanno integrando alla grande. C’è un Kevin De Bruyne che appare riservato in pubblico, ma si sta integrando pienamente con il gruppo. Marianucci si è presentato con quella giusta umiltà, non posso spendere altre parole. È arrivato un ragazzo che sa quello che vuole e come conquistarlo. Sarà una spina del fianco positiva per i compagni di reparto, si giocherà le sue carte alla grande durante la settimana. Evidentemente lui ha riscontrato in Rrahmani un gioco simile al suo. Marianucci ha fisico, è veloce, è educato con i piedi. Pensiamo al lancio lungo di Rrahmani con il quale Lukaku segna contro il Cagliari e Marianucci è capace anche di una giocata di questo tipo. È bello che un giocatore come Marianucci possa avere come modello da seguire e punto di riferimento un difensore forte come Sergio Ramos. Uno degli ex allenatori di Marianucci ha detto che è uno degli ultimi marcatori del calcio italiano. Sterling darebbe ancor di più personalità a questa squadra e poi quel valore aggiunto che portano giocatori dalla Premier. Il Napoli non credo sia disposto a fare ulteriori rilanci per Ndoye, avendo raggiunto il massimo come offerta. È una situazione che resta bloccata. Piuttosto che farsi cogliere impreparato, il Napoli gioca su più tavoli. Sterling è un piano uguale se non superiore a quello di Ndoye ed è un nome che sta circolando con insistenza. Il Napoli si prenderà il tempo giusto per operazioni come Juanlu e Miretti. L’operazione che chiuderà a breve è quella di Milinkovic-Savic, che molto probabilmente sarà aggregato al ritiro di Castel di Sangro. Cambia un po’ la filosofia su questi ultimi acquisti che vanno a completare la rosa. Le esigenze erano la punta e il difensore, e lì si è accelerato. Per queste operazioni di completamento il Napoli si prenderà un po’ di tempo”.