Ndoye-Napoli, Pedullà: "Rilancio a 40 mln e controproposta Bologna!". Poi conferma CN24 sull'idea Kevin

Calciomercato Napoli, importanti novitĂ sulla trattativa per l'acquisto di Dan Ndoye dall'esperto di Sportitalia, Alfredo PedullĂ , tramtie il suo portale.

Dan Ndoye è la prima scelta di Antonio Conte, come abbiamo raccontato in tempi non sospetti. Soltanto che il Bologna continua a fare legittimamente la sua valutazione da 40 milioni più bonus per arrivare a 45. Il Napoli si è avvicinato alla soglia dei 40, Ndoye vuole Conte e non il Nottingham, ma chiaramente ha un rapporto eccellente con il suo attuale club e non vuole rovinarlo. Abbiamo parlato fin qui poco o nulla del Nottingham perché potrebbe avere chance soltanto se intanto si avvicinasse ai 40 milioni e non l’ha fatto.