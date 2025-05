Ipotesi festa scudetto, Il Mattino: accordo totale, ecco dove sfilerebbe il pullman coi calciatori del Napoli!

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino si proietta all'eventuale festa scudetto in caso di vittoria del Napoli e svela che c'è l'accordo per vedere il pullman scoperto degli azzurri sul lungomare:

"Poi però si pensa anche ai giorni successivi alla festa spontanea, quella dove la questione ordine pubblica sarà centrale ma assieme ad altre opzioni che tutti i tifosi sognano incluso patron Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi. La certezza è che non uno, ma ben due bus con i giocatori a bordo, in caso di tricolore, sfileranno sul Lungomare. Mergellina-Piazza Vittoria andata e ritorno questo sarà il miglio azzurro. Manfredi su questo è stato intransigente, voleva la sfilata già due anni fa, ma ci furono frizioni anche con De Laurentiis e la cosa non andò in porto. Oggi si è convinto pure il Patron. Certo l'ultima parola toccherà al Prefetto ma se succede quello che tutta Napoli sta sognando e sperando allora tutto sarà più semplice e con meno tensioni".