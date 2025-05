Le ultimissime sulle condizioni fisiche di Pavard dopo l'ultimo infortunio con la Roma, il giocatore spera di recuperare il prima possibile in vista del ritorno di Champions Inter-Barcellona. Fino a qualche giorno fa sembrava sicuramente compromessa alla sfida di ritorno contro i catalani ma nelle ultime ore inizia a diffondersi un po’ più di ottimismo. Il recupero del francese rimane un obiettivo difficile, ma ad oggi non così impossibile come poteva sembrare.