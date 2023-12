Arriva una sconfitta, nel campionato di Serie B, per il Catanzaro che, davanti ai propri sostenitori, perde col punteggio di 3-2 contro il Brescia.

Ambrosino in gol con il Catanzaro

Tra i marcatori, in apertura di gara, è andato a segno anche Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli. Per la cronaca, il Catanzaro era in vantaggio di due gol a zero prima di subire la rimonta nella ripresa.

